Завершены поисковые работы на месте ракетной атаки в Воронеже: найдено ещё одно тело

Завершены поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня в Воронеже. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

Также начали выплачивать компенсации родственникам погибших, одновременно формируются списки серьёзно раненых — они также получат финансовую поддержку.

Напомним, что атака была совершена 22 июня. Губернатор Александр Гусев назвал удар самым тяжёлым за последнее время. По последним данным, погибло 6 человек, 62 пострадали. Медицинскую помощь оказывают 21 ребёнку, остальным пострадавшим (в том числе двум несовершеннолетним) госпитализация не потребовалась. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.