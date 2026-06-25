Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 07:32

Завершены поисковые работы на месте ракетной атаки в Воронеже: найдено ещё одно тело

Завершены поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня в Воронеже

Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Завершены поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня в Воронеже. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

Также начали выплачивать компенсации родственникам погибших, одновременно формируются списки серьёзно раненых — они также получат финансовую поддержку.

При атаке ВСУ в Воронеже повреждено 10 многоквартирных домов
При атаке ВСУ в Воронеже повреждено 10 многоквартирных домов

Напомним, что атака была совершена 22 июня. Губернатор Александр Гусев назвал удар самым тяжёлым за последнее время. По последним данным, погибло 6 человек, 62 пострадали. Медицинскую помощь оказывают 21 ребёнку, остальным пострадавшим (в том числе двум несовершеннолетним) госпитализация не потребовалась. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar