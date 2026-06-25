Названы самые работящие и самые «ленивые» города России

Интерес россиян младше 35 лет к дистанционной работе заметно снизился. Если раньше такой формат привлекал 40% опрошенных, то в 2026-м их доля упала до 25%. Причём, чем выше доход респондента, тем менее он стремится трудиться из дома, выяснили аналитики страховой компании.

Девушки по-прежнему чаще парней выбирают «удалёнку» — 32% против 18%. Однако приоритеты смещаются: молодёжь всё больше ценит возможность работать в крупной компании среди опытных коллег (22% против 16% год назад), заниматься социально значимым делом (врачи — 18% против 9%) или реализовывать творческий потенциал (15% против 13%).

Интерес к техническим специальностям остаётся низким — в среднем 5%. Самые высокие показатели в Перми (25%) и Новосибирске (12%), в Москве и Петербурге — 8% и 5% соответственно, пишет «Газета.ru».

Треть респондентов хотели бы сократить рабочий день с 8 до 6–7 часов. Чаще всего это желание выражают жители Нижнего Новгорода (57%), Перми и Воронежа (по 50%). Доля настоящих трудоголиков — 22%, больше всего их в Краснодаре (46%) и Ростове-на-Дону (45%). Никогда не работать мечтают 6% молодых россиян, пик — в Нижнем Новгороде (29%) и Петербурге (19%).

А ранее сотрудникам, работающим удалённо, объяснили, как не лишиться позиции из-за путешествия. По словам специалиста, работодатель может расценить это как одностороннее изменение условий труда, если в договоре чётко прописан адрес, по которому сотрудник обязан находиться.