На Сахалине сформированы запасы топлива

Запасы топлива в Сахалинской области находятся в норме, ситуация стабильная. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в ходе прямой линии. Он ответил на вопрос жителя о вероятности дефицита бензина и ограничениях на продажу топлива в канистрах на некоторых заправках.

«Смотрите, я в срочном порядке <…> собрал всех людей, которые имеют отношение к этой теме: всю авиационную бригаду, всех, кто занимается авиационным топливом, транспортными делами на море, на железной дороге, на общественном транспорте, автомобильном. Всё подробно обсудили, поговорили. Все цифры взяли на контроль», — сказал Лимаренко, подчеркнув, что в регионы сформированы нормативные запасы топлива.

Губернатор пояснил, что компания ННК временно перестала продавать топливо в канистры, бочки и другую тару. Это сделано, чтобы полностью обеспечить обычных потребителей и избежать искусственного ажиотажа. При этом баки машин по-прежнему заправляют в обычном режиме. Никакого дефицита нет.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам в первую очередь помогать тем регионам, где поставки топлива зависят от сезона и погоды. На совещании по топливному рынку обсуждали организацию северного завоза. В правительстве подчеркнули: это приоритет, особенно для отдалённых территорий, где есть сезонные ограничения и важно вовремя создавать запасы.