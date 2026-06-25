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Регион
25 июня, 08:01

На Сахалине сформированы запасы топлива

Губернатор Лимаренко заявил о стабильной ситуации с топливом на Сахалине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Запасы топлива в Сахалинской области находятся в норме, ситуация стабильная. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в ходе прямой линии. Он ответил на вопрос жителя о вероятности дефицита бензина и ограничениях на продажу топлива в канистрах на некоторых заправках.

«Смотрите, я в срочном порядке <…> собрал всех людей, которые имеют отношение к этой теме: всю авиационную бригаду, всех, кто занимается авиационным топливом, транспортными делами на море, на железной дороге, на общественном транспорте, автомобильном. Всё подробно обсудили, поговорили. Все цифры взяли на контроль», — сказал Лимаренко, подчеркнув, что в регионы сформированы нормативные запасы топлива.

Губернатор пояснил, что компания ННК временно перестала продавать топливо в канистры, бочки и другую тару. Это сделано, чтобы полностью обеспечить обычных потребителей и избежать искусственного ажиотажа. При этом баки машин по-прежнему заправляют в обычном режиме. Никакого дефицита нет.

На АЗС Ульяновской области ввели новые правила продажи топлива
На АЗС Ульяновской области ввели новые правила продажи топлива

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам в первую очередь помогать тем регионам, где поставки топлива зависят от сезона и погоды. На совещании по топливному рынку обсуждали организацию северного завоза. В правительстве подчеркнули: это приоритет, особенно для отдалённых территорий, где есть сезонные ограничения и важно вовремя создавать запасы.

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Наталья Афонина
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