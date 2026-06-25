Окажутся за бортом: Почему «материнская зарплата» может навредить карьере россиянок

В Госдуме обсуждают введение гарантированной «материнской зарплаты» не ниже МРОТ. Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.ru» отметил, что мера поддержит семьи, но несёт и серьёзные риски.

Среди минусов — возможная деквалификация женщин из-за длительного выпадения из рынка труда. Работодатели могут начать настороженно относиться к найму молодых сотрудниц, опасаясь длительных оплачиваемых отпусков. Кроме того, потребуется значительное бюджетное финансирование, а инфляция со временем может обесценить реальную ценность выплат.

Для эффективности программы эксперт предложил чётко определить её условия: например, предоставлять поддержку до трёхлетия ребёнка и засчитывать этот период в страховой стаж.

Выиграют от нововведения прежде всего многодетные семьи, одинокие матери и жители регионов с низкими доходами. Гарантированный ежемесячный доход поможет им закрывать базовые нужды без обращения к дорогим кредитам.

Напомним, что депутат Марина Ким предложила платить матерям зарплату в размере не ниже МРОТ. По словам парламентария, материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки и признания.