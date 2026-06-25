Уралец в своём саду нашёл «собачий хрен» — редкий гриб с запахом гнили

Житель Челябинской области обнаружил в своём саду редкий гриб с необычной формой и не менее говорящим народным названием — «собачий хрен». О находке мужчина рассказал в соцсетях, сообщает URA.ru. По данным издания, официально гриб называется Мутинус Равенеля.

Его относят к семейству Веселковых и иногда называют «сморчком вонючим» из-за резкого запаха гнили. Обычно гриб растёт в лиственных лесах небольшими группами или поодиночке. Съедобным считается только на ранней стадии — до появления слизистых коричневых спор и характерного неприятного запаха. В ряде регионов России гриб занесён в Красную книгу.

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