Жительницу Алушты приговорили к 5,5 года за призыв разрушить Крымский мост

Южный окружной военный суд вынес приговор жительнице Алушты, которую обвиняли в публичных призывах к террористической деятельности на территории Крыма. Об этом сообщил журналистам представитель суда.

По материалам дела, Алла Бацюра размещала комментарии в интернете под публикациями о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги. В этих сообщениях, как установил суд, содержались призывы к разрушению Крымского моста. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Сочи, который передал членом запрещённой в России украинской террористической организации данные о ПВО и аэропорте города-курорта. Андрей Мирошников проведёт в колонии следующие 16 лет, он полностью признал вину.