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25 июня, 08:24

Жительницу Алушты приговорили к 5,5 года за призыв разрушить Крымский мост

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sergey lavrishchev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sergey lavrishchev

Южный окружной военный суд вынес приговор жительнице Алушты, которую обвиняли в публичных призывах к террористической деятельности на территории Крыма. Об этом сообщил журналистам представитель суда.

По материалам дела, Алла Бацюра размещала комментарии в интернете под публикациями о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги. В этих сообщениях, как установил суд, содержались призывы к разрушению Крымского моста. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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Татьяна Миссуми
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