Около 100 семей переселят с Курил на юг Сахалина после мощного землетрясения

Власти Сахалинской области планируют переселить порядка ста семей, проживающих в домах, повреждённых после землетрясения 2025 года в Северо-Курильске на острове Парамушир. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко во время прямой линии.

По его словам, часть жилья в городе оказалась в предаварийном состоянии после сейсмического события, и сейчас рассматриваются варианты переселения жителей в более безопасные условия. Лимаренко отметил, что в регионе есть свободное арендное жильё на юге Сахалина, в том числе в Южно-Сахалинске, куда могут переехать пострадавшие семьи.

Он добавил, что предложение в первую очередь касается людей, не занятых в производственной сфере на Курилах. По оценке властей, речь идёт примерно о ста семьях, которым могут предоставить новое жильё. Губернатор также предложил жителям ещё раз оценить необходимость проживания в условиях Северных Курил с учётом последствий землетрясения и доступных альтернатив.

Напомним, Курилы неоднократно страдали от землетрясений. Одно из мощнейших произошло у берегов Камчатки 30 июля 2025 года, после чего разрушения получил Северо-Курильск. Его магнитуда фиксировалась на отметке 8,8. Курилы также накрыло цунами из-за подземных толчков в море. Был затоплен порт Северо-Курильска, а также получила разрушения городская инфраструктура.