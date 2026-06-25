В Крыму открыли горячую линию после гибели людей при атаке ВСУ

Прокуратура Республики Крым открыла горячую линию для приёма заявлений и оказания правовой помощи жителям после ночной атаки на населённые пункты региона, в результате которой погибли и пострадали люди. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства после трагедий в селе Денисовка Симферопольского района и Красногвардейском районе.

«Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки… Для оперативного приёма заявлений и оказания правовой помощи организована горячая линия: тел. +7 (978)-986-50-76», — обратилось ведомство к землякам.

В ведомстве подчеркнули, что ведётся координация со всеми профильными службами для оперативного устранения последствий и поддержки пострадавших семей. Ситуация находится на личном контроле руководства прокуратуры региона.

В результате ночных атак в Крыму 25 июня погибли ребёнок и взрослый, ещё двое получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Власти региона пообещали поддержку семьям погибших и раненым. Аксёнов призвал жителей сохранять бдительность и доверять только официальной информации.