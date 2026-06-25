Ночной налёт дронов ВСУ на Крым унёс жизнь ребёнка и взрослого

В результате ночных атак в Крыму погибли два человека, в том числе ребёнок, ещё двое получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. По его словам, трагедия произошла в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе.

«В результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребёнок, ещё двое пострадали. Это большое горе», — заявил Аксёнов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Власти региона пообещали поддержку семьям. Аксёнов также призвал жителей сохранять бдительность и доверять только официальной информации.

Ранее в Крыму приостановили приём детей в летние лагеря до сентября. Ограничения коснулись бронирования мест, заселения организованных групп юных туристов, а также размещения ребят в любых средствах проживания для участия в выездных мероприятиях. Дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом прорабатываются правительством России совместно с Минобороны.