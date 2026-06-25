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Регион
25 июня, 08:39

Предприятие в Абинске загорелось из-за падения обломков БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio

В Абинске Краснодарского края на территории одного из предприятий вспыхнул пожар из-за падения обломков беспилотника, но его быстро потушили. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В Абинске из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пожар оперативно ликвидировали», — информирует краевой оперштаб.

Также обломки дрона упали на заброшенном участке в станице Мингрельской. В обоих случаях обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы.

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Также на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края зафиксировано возгорание после ночного налёта дронов. А в Уфе военные и службы безопасности предприятий отразили атаку беспилотников. Глава Башкортостана Радий Хабиров уточнил, что на месте работают экстренные службы, сейчас устраняют последствия.

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Наталья Афонина
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