Предприятие в Абинске загорелось из-за падения обломков БПЛА

В Абинске Краснодарского края на территории одного из предприятий вспыхнул пожар из-за падения обломков беспилотника, но его быстро потушили. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В Абинске из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пожар оперативно ликвидировали», — информирует краевой оперштаб.

Также обломки дрона упали на заброшенном участке в станице Мингрельской. В обоих случаях обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы.