Предприятие в Абинске загорелось из-за падения обломков БПЛА
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В Абинске Краснодарского края на территории одного из предприятий вспыхнул пожар из-за падения обломков беспилотника, но его быстро потушили. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«В Абинске из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пожар оперативно ликвидировали», — информирует краевой оперштаб.
Также обломки дрона упали на заброшенном участке в станице Мингрельской. В обоих случаях обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы.
Также на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края зафиксировано возгорание после ночного налёта дронов. А в Уфе военные и службы безопасности предприятий отразили атаку беспилотников. Глава Башкортостана Радий Хабиров уточнил, что на месте работают экстренные службы, сейчас устраняют последствия.
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