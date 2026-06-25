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25 июня, 08:55

FPV-дроны Южной группировки сорвали прорыв ВСУ в Константиновку

Расчёты беспилотников Южной группировки сорвали попытку ротации украинских войск у Константиновки. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии засекли автомобиль с бойцами ВСУ и передали координаты оператору FPV-дрона, который догнал и прямым попаданием уничтожил машину, доложили в Минобороны России.

FPV-дроны Южной группировки сорвали прорыв ВСУ в Константиновку. Видео © Минобороны России

«Противник осуществлял перевозку личного состава. Координаты цели были переданы оператору FPV-дрона. Прямым попаданием автомобиль противника вместе с живой силой был уничтожен», — рассказали в военном ведомстве.

Позже разведка обнаружила ещё один автомобиль противника. Дрон-камикадзе поразил и его. В Минобороны подчеркнули: любые попытки ВСУ перебросить живую силу, грузы или снаряжение теперь проваливаются. Украинская пехота остаётся без поддержки.

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Ранее российские военные с помощью дрона «Герань-2» нанесли удар по электроподстанции в селе Казанка Николаевской области. ВС РФ продолжают систематически уничтожать объекты инфраструктуры, которые снабжают электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

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Обложка © Минобороны России

Наталья Афонина
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