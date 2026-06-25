Минцифры назвало фейком сообщения об отключении мобильного интернета в Москве
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Минцифры сообщило об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Там добавили, что в случае угроз «будут приниматься все необходимые меры», а граждан обязательно заранее предупредят
«Распространившиеся в сети сообщения об этом — фейк», — говорится в сообщении ведомства.
Telegram-канал Mash со ссылкой на операторов связи сообщил ранее, что мобильный интернет в Москве 25 июня могут временно ограничить, но звонки и SMS останутся доступными.
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