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Регион
25 июня, 08:22

Только звонки и SMS: В Москве могут ограничить мобильный интернет

Mash сообщил о возможном ограничении мобильного интернета в Москве 25 июня

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Мобильный интернет в Москве 25 июня могут временно ограничить. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на операторов связи. По данным канала, звонки и отправка SMS останутся доступными. При этом из интернет-ресурсов могут продолжить работу только сервисы, включённые в специальный список, в том числе государственные платформы.

Официального подтверждения этой информации от Минцифры или властей Москвы на момент публикации не поступало. Сроки и территория возможных ограничений также не уточняются.

Подобные меры вводят в российских регионах при угрозе атак беспилотников. Власти ранее объясняли, что временное отключение передачи данных помогает снизить точность наведения дронов.

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Минобороны РФ заявило, что с вечера 24 июня до утра 25 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 269 беспилотников над российскими регионами и акваторией Чёрного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал об уничтожении летевших в сторону столицы аппаратов. На местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее перебои с мобильным интернетом после атак беспилотников фиксировались в Санкт-Петербурге и других городах.

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Алексей Берковиц
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