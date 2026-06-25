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25 июня, 09:06

«Сардинский Версаль» Берлускони перейдёт королевской семье Катара за €350 млн

«Сардинский Версаль» Сильвио Берлускони. Обложка © vesti.az

«Сардинский Версаль» Сильвио Берлускони. Обложка © vesti.az

Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони близки к завершению сделки по продаже виллы Чертоза на Сардинии. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники. По данным издания, стоимость объекта оценивается примерно в 350 миллионов евро, а покупателем может выступить правящая семья Катара.

Вилла Чертоза в Порто-Ротондо на протяжении десятилетий считалась одной из самых известных резиденций Берлускони. Здесь он принимал мировых лидеров, бизнесменов и политиков, в том числе президента России Владимира Путина. Поместье в регионе Галлура стало символом политического и финансового влияния, ассоциировавшегося с именем итальянского премьера.

По информации источников, к покупке может быть причастна династия Аль Тани, которая уже владеет рядом активов на Сардинии, включая объекты недвижимости и медицинские проекты. Сделка, как утверждается, проходит через структуру Constellation Hotels Holding Ltd Sca, связанную с интересами сторон. Ранее рыночная стоимость виллы оценивалась до 500 миллионов евро, однако продавец и покупатель согласовали более низкую цену.

Решение о продаже указанной недвижимости было принято наследниками после смерти Сильвио Берлускони в 2023 году. Вилла занимает площадь более 580 тысяч квадратных метров. В ней есть семь бассейнов, спа-комплекс, футбольные и гольф-поля, игровые зоны, лечебный сад, искусственная пещера Нептуна, вертолётная площадка. У итальянцев здание получило название «сардинский Версаль».

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Напомним, Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года, ему было 86 лет. Состояние видного бывшего премьера Италии ухудшилось на фоне лейкоза.

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Татьяна Миссуми
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