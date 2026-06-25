Российским парам хотят дать оплачиваемый выходной для венчания

В России необходимо закрепить в Трудовом кодексе право на оплачиваемый выходной для совершения таинства венчания. С такой инициативой выступил зампред Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Он предложил приравнять этот день по статусу к дню регистрации брака, напомнив, что сейчас работникам уже предоставляется отпуск без сохранения зарплаты до пяти дней в связи со свадьбой. Венчание является не менее значимым событием для православных семей, но часто не совпадает с датой регистрации в ЗАГСе.

«Я считаю, что было бы справедливо предоставить верующим работникам право на один оплачиваемый выходной для участия в таинстве венчания. <...> Такая мера стала бы не только поддержкой семейных ценностей, но и признанием важности духовной жизни для миллионов наших граждан», — отметил собеседник «Абзаца».

К слову, значительная разница в возрасте между супругами, особенно превышающая 10–15 лет, может стать препятствием для совершения таинства венчания в РПЦ. Менее предосудительным считается ситуация, когда муж старше жены, а не наоборот.