ФИФА дисквалифицировала Ассима Мадибо на пять матчей за травму Исмаэля Коне
Ассим Мадибо. Обложка © ТАСС / NOUSHAD THEKKAYIL
Футболист сборной Катара Ассим Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол против канадского полузащитника Исмаэля Коне. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на дисциплинарный комитет ФИФА.
Дисциплинарный комитет отстранил Мадибо на пять игр. Решение может быть обжаловано.
Матч второго тура группового этапа чемпионата мира прошёл в ночь на 19 июня и завершился разгромом Катара — 0:6. В начале второго тайма Мадибо ударил Коне по ноге, после просмотра видео его удалили с поля. Канадец покинул поле на носилках, у него диагностировали перелом ноги, он перенёс операцию. При этом сборная Канады впервые в истории вышла в плей-офф — она заняла второе место в группе В. В 1/16 финала 28 июня в Лос-Анджелесе канадцы сыграют с ЮАР, которая тоже впервые пробилась в плей-офф.
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