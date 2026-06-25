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Регион
25 июня, 09:09

ФИФА дисквалифицировала Ассима Мадибо на пять матчей за травму Исмаэля Коне

Ассим Мадибо. Обложка © ТАСС / NOUSHAD THEKKAYIL

Ассим Мадибо. Обложка © ТАСС / NOUSHAD THEKKAYIL

Футболист сборной Катара Ассим Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол против канадского полузащитника Исмаэля Коне. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на дисциплинарный комитет ФИФА.

Дисциплинарный комитет отстранил Мадибо на пять игр. Решение может быть обжаловано.

Стало известно о состоянии Коне, получившего перелом ноги в игре против сборной Катара
Стало известно о состоянии Коне, получившего перелом ноги в игре против сборной Катара

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира прошёл в ночь на 19 июня и завершился разгромом Катара — 0:6. В начале второго тайма Мадибо ударил Коне по ноге, после просмотра видео его удалили с поля. Канадец покинул поле на носилках, у него диагностировали перелом ноги, он перенёс операцию. При этом сборная Канады впервые в истории вышла в плей-офф — она заняла второе место в группе В. В 1/16 финала 28 июня в Лос-Анджелесе канадцы сыграют с ЮАР, которая тоже впервые пробилась в плей-офф.

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Наталья Афонина
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