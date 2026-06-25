ФИФА дисквалифицировала Ассима Мадибо на пять матчей за травму Исмаэля Коне

Футболист сборной Катара Ассим Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол против канадского полузащитника Исмаэля Коне. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на дисциплинарный комитет ФИФА.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира прошёл в ночь на 19 июня и завершился разгромом Катара — 0:6. В начале второго тайма Мадибо ударил Коне по ноге, после просмотра видео его удалили с поля. Канадец покинул поле на носилках, у него диагностировали перелом ноги, он перенёс операцию. При этом сборная Канады впервые в истории вышла в плей-офф — она заняла второе место в группе В. В 1/16 финала 28 июня в Лос-Анджелесе канадцы сыграют с ЮАР, которая тоже впервые пробилась в плей-офф.