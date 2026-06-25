В Австралии при загадочных обстоятельствах исчез иллюзионист Хидден, его тело нашли в нацпарке

В Австралии при загадочных обстоятельствах погиб известный иллюзионист Дэниел Хидден. Об этом сообщает издание The Sun.

26-летний артист 14 июня отправился на природу в штате Квинсленд, прицепив к машине дом на колёсах. Его телефон перестал выходить на связь ранним утром того же дня, и обеспокоенные родственники сразу обратились в полицию. Спустя два дня нашли автомобиль и кемпер фокусника.

Останки Хиддена обнаружили 24 июня в национальном парке Маунт-Кугал после масштабных поисков. Брат артиста рассказал, что тот часто ездил отдыхать один, но всегда оставался на связи с семьёй, поэтому отключение телефона вызвало тревогу.

В полиции не стали раскрывать детали, но отметили, что обстоятельства гибели иллюзиониста считают подозрительными. Хидден был популярен на восточном побережье Австралии, вёл блог с тысячами подписчиков и участвовал в телевизионных шоу.

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