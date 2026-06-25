Актёр «Глухаря» Котлярский неделю мучился от боли и потери слуха, пока врач не нашёл причину

Исполнитель главных ролей в криминальных драмах «Глухарь» и «Карпов» Владислав Котлярский на время лишился способности слышать. Как передаёт Mash, причиной недуга стали банальные серные пробки.

Пятидесятипятилетний артист терпел заложенность в ушах целую неделю, прежде чем обратиться за помощью. Помимо проблем со слухом, его мучили слабость и головные боли, доставлявшие сильный дискомфорт.

В кабинете у отоларинголога быстро выяснилось, что слуховые проходы оказались забиты серными массами. Никакой опасности диагноз не представлял. После проведения необходимой процедуры слух полностью восстановился, и дальнейшая терапия не потребовалась. На радостях от благополучного исхода актёр решил пройти полное медицинское обследование в поликлинике.

Ранее PR-менеджер актёра Вячеслава Копейкина Анастасия Миллер отказалась комментировать информацию о якобы признании артиста не годным к службе из-за биполярного расстройства. При этом представительница отметила, что артист занят в проекте с рэпером Бастой, релиз запланирован на зиму, а его творческий график расписан на два года вперёд.