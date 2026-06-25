Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 09:26

В Госдуме спрогнозировали сильное падение ипотечных ставок уже в следующем году

Депутат Аксаков допустил ставку по ипотечным кредитам в 2027 году не выше 10%

Новостройки в Москве. Обложка © Life.ru

Новостройки в Москве. Обложка © Life.ru

Ключевая ставка в России к 2027 году может снизиться до 6-7% годовых. Такой прогноз озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете». По его словам, уже в следующем году ставка может уйти от двузначных значений и стать однозначной, что повлияет на стоимость кредитов.

Аксаков отметил, что при таком сценарии ипотечные ставки также снизятся и могут оказаться не выше 10%. Он добавил, что в дальнейшем обсуждается более гибкий подход к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье. Среди возможных вариантов рассматривается снижение ставки до 2% при рождении третьего и последующих детей, однако окончательные параметры пока не утверждены.

Мужчины терпят, женщины решают: Раскрыт парадокс ипотечной экономики в российских семьях
Мужчины терпят, женщины решают: Раскрыт парадокс ипотечной экономики в российских семьях

Ранее Life.ru писал, что с 1 июля начнут действовать изменения в порядке выдачи ипотеки и потребительских кредитов. Какие новшества нужно учесть заёмщикам? — узнайте в нашем материале.

Больше новостей о недвижимости, финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Центробанк
  • Госдума
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar