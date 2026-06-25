В Госдуме спрогнозировали сильное падение ипотечных ставок уже в следующем году

Ключевая ставка в России к 2027 году может снизиться до 6-7% годовых. Такой прогноз озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете». По его словам, уже в следующем году ставка может уйти от двузначных значений и стать однозначной, что повлияет на стоимость кредитов.

Аксаков отметил, что при таком сценарии ипотечные ставки также снизятся и могут оказаться не выше 10%. Он добавил, что в дальнейшем обсуждается более гибкий подход к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье. Среди возможных вариантов рассматривается снижение ставки до 2% при рождении третьего и последующих детей, однако окончательные параметры пока не утверждены.

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