Мошенники создали бот в Telegram, где обещают соцвыплаты свыше 200 тысяч

Мошенники создали поддельный Telegram-бот, через который якобы можно получить крупные социальные выплаты. О новой схеме обмана проинформировали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники действуют от имени государственной организации и сулят денежное вознаграждение в размере свыше двухсот тысяч рублей. Жертве предлагается заполнить анкету, после чего к переписке подключается псевдоспециалист фонда. Он сбрасывает реквизиты для оплаты некоего «гарантированного талона».

Для пущей убедительности аферисты демонстрируют скриншоты фальшивых отзывов об «успешных» переводах. В полиции напомнили, что настоящие государственные структуры никогда не предлагают оформить дополнительную социальную поддержку через мессенджеры.

Всю информацию о положенных льготах, пенсиях, компенсациях и других выплатах следует уточнять исключительно на официальном сайте Социального фонда России. Правоохранители призывают граждан к бдительности.

Life.ru рассказывал, как в Омской области 19-летний юноша стал жертвой мошенников после знакомства с девушкой в мессенджере. Спустя два дня общения она прислала ссылку якобы на Госуслуги, где появилось предупреждение об отправке его данных украинскому жителю. Испуганный парень связался с лжеспециалистом, затем — с фальшивым полицейским, который запугал его ответственностью за продажу сведений и поручил забрать пакет по адресу. Внутри оказалось 470 тысяч рублей, вскоре курьера с деньгами задержали настоящие правоохранители.