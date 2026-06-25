Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 09:46

Движение ограничили на участке трассы «Новороссия» в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Движение временно ограничили на участке трассы «Новороссия» в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём канале на платформе «Макс».

«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 «Новороссия», — написал Балицкий.

Для водителей организован объезд через сёла Приазовского и Приморского округов по маршруту: Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка. Трасса «Новороссия» — важная дорога вдоль Азовского моря, которая связывает Ростов-на-Дону с Симферополем через новые регионы.

Армия России начала бои за освобождение Любицкого в Запорожской области
Армия России начала бои за освобождение Любицкого в Запорожской области

Ранее в результате ночных атак в Крыму 25 июня погибли ребёнок и взрослый, ещё двое получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Власти региона пообещали поддержку семьям погибших и раненым. Аксёнов призвал жителей сохранять бдительность и доверять только официальной информации.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar