Движение ограничили на участке трассы «Новороссия» в Запорожской области

Движение временно ограничили на участке трассы «Новороссия» в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём канале на платформе «Макс».

«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 «Новороссия», — написал Балицкий.

Для водителей организован объезд через сёла Приазовского и Приморского округов по маршруту: Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка. Трасса «Новороссия» — важная дорога вдоль Азовского моря, которая связывает Ростов-на-Дону с Симферополем через новые регионы.

Ранее в результате ночных атак в Крыму 25 июня погибли ребёнок и взрослый, ещё двое получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Власти региона пообещали поддержку семьям погибших и раненым. Аксёнов призвал жителей сохранять бдительность и доверять только официальной информации.