Роскосмос: Ракетный двигатель РД-0124 расходует килограмм топлива за шесть минут

Ракетный двигатель РД-0124, чьи испытания проводит Роскосмос, расходует всего килограмм топлива а шесть минут. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Двигатель РД-0124 создает тягу в 1 кгс (килограмм-сила) на протяжении 359 секунд, расходуя при этом всего один килограмм топливной массы», — говорится в сообщении.

К слову, показатель российского РД-0124МС — 361 секунда в вакууме, что является рекордом среди всех ракетных двигателей в мире, работающих на жидком кислороде. Тяговые установки данной серии предусмотрены для разных отечественных ракет, в том числе в «Союза» и «Ангары».

Ранее у россиян получилась записаться в космонавты через «Госуслуги». Роскосмос открыл онлайн-набор в лётный отряд. Сервисом заинтересовались уже 12 тысяч человек.