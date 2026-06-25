Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 10:12

Роскосмос: Ракетный двигатель РД-0124 расходует килограмм топлива за шесть минут

Испытания ракетного двигателя РД-0124. Обложка © Telegram / Роскосмос

Испытания ракетного двигателя РД-0124. Обложка © Telegram / Роскосмос

Ракетный двигатель РД-0124, чьи испытания проводит Роскосмос, расходует всего килограмм топлива а шесть минут. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Двигатель РД-0124 создает тягу в 1 кгс (килограмм-сила) на протяжении 359 секунд, расходуя при этом всего один килограмм топливной массы», — говорится в сообщении.

К слову, показатель российского РД-0124МС — 361 секунда в вакууме, что является рекордом среди всех ракетных двигателей в мире, работающих на жидком кислороде. Тяговые установки данной серии предусмотрены для разных отечественных ракет, в том числе в «Союза» и «Ангары».

Спутники засняли мощный смерч на Урале, оставивший людей без домов
Спутники засняли мощный смерч на Урале, оставивший людей без домов

Ранее у россиян получилась записаться в космонавты через «Госуслуги». Роскосмос открыл онлайн-набор в лётный отряд. Сервисом заинтересовались уже 12 тысяч человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Роскосмос
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar