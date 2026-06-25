Песков опроверг публикацию WSJ о «давлении» Москвы на Минск по СВО

Публикация The Wall Street Journal о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию по вопросу поддержки СВО, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля категорически отверг информацию, распространённую американским изданием. По словам Пескова, отношения Москвы и Минска строятся в рамках Союзного государства, а на двусторонней повестке находится широкий круг вопросов.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия остаются ближайшими союзниками.

Обострение отношений между Украиной и Белоруссией достигло нового уровня на фоне ультимативных заявлений Владимира Зеленского, который потребовал от Минска в течение недели демонтировать ретрансляторы на границе, которые якобы используются для наведения российских беспилотников. Глава МИД России Сергей Лавров назвал угрозы Зеленского хамскими, а в Кремле подчеркнули, что Россия будет вместе с Белоруссией в отражении любых угроз.