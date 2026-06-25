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Регион
25 июня, 10:01

В Кремле высказались о якобы разрешённых Киеву Трампом ударах вглубь России

Песков: Украинским СМИ верить нельзя

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Украинские СМИ совершенно не заслуживают доверия. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинским СМИ верить нельзя», — коротко и ёмко резюмировал официальный представитель Кремля.

Такая оценка прозвучала в ответ на очередные вбросы киевского режима. Поводом для комментария стали публикации о якобы имеющемся у Киева разрешении со стороны президента США Дональда Трампа наносить удары вглубь российской территории.

Удар по десяткам миллионов пользователей: Песков осудил шаг Apple в отношении российских приложений
Удар по десяткам миллионов пользователей: Песков осудил шаг Apple в отношении российских приложений

Также Дмитрий Песков назвал не соответствующей действительности публикацию The Wall Street Journal о будто бы оказываемом Москвой давлении на Минск по вопросу поддержки СВО. Он подчеркнул, что отношения двух стран строятся в рамках Союзного государства, а Россия и Белоруссия остаются ближайшими союзниками.

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Александр Юнашев
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