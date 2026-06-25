Украинские СМИ совершенно не заслуживают доверия. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинским СМИ верить нельзя», — коротко и ёмко резюмировал официальный представитель Кремля.

Такая оценка прозвучала в ответ на очередные вбросы киевского режима. Поводом для комментария стали публикации о якобы имеющемся у Киева разрешении со стороны президента США Дональда Трампа наносить удары вглубь российской территории.

Также Дмитрий Песков назвал не соответствующей действительности публикацию The Wall Street Journal о будто бы оказываемом Москвой давлении на Минск по вопросу поддержки СВО. Он подчеркнул, что отношения двух стран строятся в рамках Союзного государства, а Россия и Белоруссия остаются ближайшими союзниками.