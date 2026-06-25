Эксперт Службы внешней разведки России Александр Пастухов заявил, что страны Запада признают неспособность своих санкций против РФ достичь поставленных целей. Об этом он сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума.

«По информации, которая поступает в нашу службу, на сегодняшний день страны Запада оценивают свои же санкции как не способные достичь поставленной ими перед собой целей», — сказал он.

Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 19 июня приняли решение продлить санкции против России на 12 месяцев. Главы государств и правительств согласовали годовое продление ограничений, введённых в связи с конфликтом на Украине. Это первый случай, когда антироссийские санкции продлеваются сразу на год вместо привычных шести месяцев.