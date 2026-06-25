10 тысяч за коробку на колёсах: В Госдуме призвали ФАС проверить цены на чемоданы

ГОСТ на сумки, чемоданы и другие изделия кожгалантереи начнёт действовать в России с марта 2027 года. Новый стандарт установит требования к размерам изделий, качеству материалов, безопасности, а также правилам производства, хранения и транспортировки. Как объяснил в беседе c Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв, документ сделает требования к прочности сумок и чемоданов строже — это примечательная мера в эпоху «быстрого потребления», когда многие предметы обихода задумываются и производятся одноразовыми. Однако он также обратил внимание на стоимость чемоданов, которая в последнее время резко выросла, и призвал ФАС присмотреться к этой тенденции.

Важно, чтобы цены на кожгалантерею не выросли. И не только на неё. Чемоданы — и не только из кожи, но и из пластика и ткани — прибавили в цене за последнее время. Речь не идёт о люксовых моделях, речь о самых обыкновенных вариантах. Чемодан среднего размера стоит около 9‒10 тысяч рублей, маленький 7‒8. Ценник на фирменные саквояжи и кейсы выше на порядок. Чтобы просто взять багаж в поездку на отдых или к родственникам для всей семьи, нужно выложить круглую сумму. Возможно, антимонопольным структурам и Роспотребнадзору стоит пристальнее присмотреться к ситуации. Александр Толмачёв Депутат Госдумы

Говоря о ГОСТе, Толмачёв объяснил, что новые требования возвращают идею о долгом сроке службы сумок и рюкзаков, что важно для покупателя, поскольку позволит экономить деньги.

Сейчас изготовитель не предполагает долговременного пользования вещью, концепция ремонта отсутствует полностью. Для промышленности это удобно и выгодно: чем скорее вещь испортится, тем быстрее пользователь обратится за покупкой снова. Для покупателя ситуация другая: соотношение цены к сроку службы не в его пользу, стоимость одного дня высока. Александр Толмачёв Депутат Госдумы

Кроме того, разработка нового ГОСТа важна, так как с момента появления первого документа в этом году исполняется уже 100 лет, однако за это время изменились технологии производства, материалы, даже пользовательский опыт, который формирует новые характеристики привычных вещей. Введение обновлённого стандарта на чемоданы, сумки, портфели, рюкзаки и прочую кожгалантерею — это как раз и есть отражение естественного процесса модернизации документов, которые определяют качество вещей, подчёркивает депутат. Он также обратил внимание, что обновлëнный ГОСТ особое внимание уделяет вещам для детей и ветеранов. Например, установлено, что обложка удостоверения инвалида войны должна быть красного цвета, а обложка удостоверения участника — наоборот, любого, кроме красного. Материалы для детских рюкзаков, портфелей и ранцев должны быть одобрены органами здравоохранения.