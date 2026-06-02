Граница в шоке: Жительница Швейцарии вернулась из отпуска с пятью десятками чемоданов

Жительница Швейцарии вернулась из поездки в Германию с необычно большим количеством багажа, что привлекло внимание пограничных служб. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошёл 31 мая на пограничном переходе в районе коммуны Тайнген, где были остановлены автомобиль и фургон, следовавшие в Швейцарию. При досмотре сотрудники таможни обнаружили 55 чемоданов.

Все чемоданы прошли рентгеновский контроль, по итогам которого нарушений выявлено не было. Внутри находились личные вещи путешественницы, разрешённые к ввозу на территорию страны.

По данным Федерального управления таможенной и пограничной безопасности Швейцарии, перевозка такого количества багажа не запрещена при условии, что вещи ранее были вывезены из страны и ввозятся обратно как личное имущество.

