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25 июня, 10:36

Бастрыкин поручил завести дело после массового отравления окрошкой в Курске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adria Black

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adria Black

В Курске следователи заведут уголовное дело после после массового отравления более 30 человек окрошкой и оливье. Продукция приобреталась в местном магазине. Поручение о возбуждении дела дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Курской области Васильченко М.И. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сказано в тексте СК.

Семья с тремя детьми отравилась хлором в квартире в Митино
Семья с тремя детьми отравилась хлором в квартире в Митино

Напомним, в Курске 35 человек отравились, предположительно, окрошкой и оливье, купленными в местном гастрономе. Среди пострадавших четверо детей. Врачи поставили диагноз «инфекция средней степени тяжести». Из продажи контролирующие органы уже изъяли подозрительную продукцию и временно закрыли пищевой цех.

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Татьяна Миссуми
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