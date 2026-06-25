Бастрыкин поручил завести дело после массового отравления окрошкой в Курске

В Курске следователи заведут уголовное дело после после массового отравления более 30 человек окрошкой и оливье. Продукция приобреталась в местном магазине. Поручение о возбуждении дела дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Курской области Васильченко М.И. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сказано в тексте СК.

Напомним, в Курске 35 человек отравились, предположительно, окрошкой и оливье, купленными в местном гастрономе. Среди пострадавших четверо детей. Врачи поставили диагноз «инфекция средней степени тяжести». Из продажи контролирующие органы уже изъяли подозрительную продукцию и временно закрыли пищевой цех.