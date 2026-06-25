Израильская авиакомпания отменила все рейсы в Москву на июнь из-за беспилотников

Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» (EL AL) отменяет рейсы в Москву, сославшись на участившиеся случаи закрытия неба над российской столицей. Информацию с соответствующим предупреждением получают пассажиры, уже купившие билеты у перевозчика.

«Израильская авиакомпания EL AL временно приостановила рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва на фоне нестабильной обстановки в воздушном пространстве из-за постоянных угроз беспилотников на Москву и Московскую область, вследствие чего в регионе вводились ограничения на работу аэропортов», — говорится в тексте.

Отмена затронула рейсы, которые должны были совершаться с 25 июня. Предположительно, с июля израильская авиакомпания может вернуться к прежнему расписанию полётов.

Ранее Свердловская транспортная прокуратура добилась привлечения авиакомпании «Уральские авиалинии» к административной ответственности после длительной задержки международного рейса. Поводом для проверки стала ситуация с перелётом по маршруту Москва — Ургенч. В феврале 2026 года отправление самолёта было отложено более чем на 11 часов.