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25 июня, 10:41

Средствами ПВО за сутки уничтожено почти восемь сотен дронов ВСУ и 17 авиабомб

Силы ПВО за сутки сбили 762 украинских беспилотника самолётного типа

Обложка © Life.ru / Chat GPT

Обложка © Life.ru / Chat GPT

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили 762 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

Помимо массированного налёта дронов, дежурные расчёты ПВО ликвидировали 17 управляемых авиационных бомб. Также удалось сбить два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

В военном ведомстве также озвучили общую статистику потерь противника с начала специальной военной операции. Уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта, а общее число сбитых беспилотников приблизилось к 169 тысячам.

Кроме того, за весь период спецоперации ликвидированы 663 зенитных ракетных комплекса, почти 30 тысяч танков и других боевых бронированных машин. Поражены 1 748 боевых машин РСЗО, свыше 35 тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов, а также почти 65 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее в МО РФ сообщали, что расчёты беспилотников Южной группировки сорвали попытку ротации украинских войск у Константиновки. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии засекли автомобиль с бойцами ВСУ и передали координаты оператору FPV-дрона, который прямым попаданием уничтожил машину вместе с личным составом.

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Юрий Лысенко
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