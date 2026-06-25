Глава КС Зорькин предложил запретить нейроинтерфейсы без кнопки отключения

Нейроинтерфейсы, не оснащённые функцией мгновенного отключения, должны быть запрещены. С таким предложением выступил глава Конституционного суда России Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.

По его мнению, наличие кнопки отключения по воле пользователя является принципиальной границей, отделяющей технологию-инструмент от технологии-ловушки.

«Первое: нейроинтерфейсы — только с кнопкой «отключения» по воле пользователя. Нейроинтерфейсы, не обеспеченные надёжной возможностью мгновенного отключения их носителем, должны быть запрещены. Это красная линия, отделяющая технологию-инструмент от технологии-ловушки», — сказал Зорькин.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ показали нейроинтерфейсы, реабилитационные устройства и роботизированные протезы. Сеченовский Университет и «Моторика» представили прототип имплантата для восстановления зрения у пациентов с повреждениями сетчатки. Устройство, разработанное при поддержке «Приоритет-2030», работает беспроводно: специальные очки активируют имплантат светом, который преобразуется в электрические сигналы для стимуляции нервных клеток. Проект, направленный на создание отечественных бионических протезов, требует трёх лет разработки и испытаний.