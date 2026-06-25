В Минске заявили, что делают всё, чтобы не допустить повторения ошибок лета 1941 года

Белоруссия делает всё, чтобы не допустить повторения ошибок лета 1941 года. Такое заявление сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, комментируя обострение на границе республики с Украиной.

«В этих условиях государством делается все, чтобы сохранить мирное небо над нашей страной, в том числе не допустить повторения ошибок лета 1941-го», — цитирует его пресс-служба МО Белоруссии.

Хренин констатировал, что обстановка у границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер: по ту сторону усиливаются группировки НАТО, «звучат громкие милитаристские заявления политиков». По его словам Минск видит эту «откровенную попытку втянуть Беларусь в войну».

Обострение отношений между Украиной и Белоруссией достигло нового уровня на фоне ультимативных заявлений Владимира Зеленского, который потребовал от Минска в течение недели демонтировать ретрансляторы на границе, которые якобы используются для наведения российских беспилотников. Глава МИД России Сергей Лавров назвал угрозы Зеленского хамскими, а в Кремле подчеркнули, что Россия будет вместе с Белоруссией в отражении любых угроз. Заявление Зеленского планировали обсудить президенты РФ и Белоруссии.