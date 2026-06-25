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Регион
25 июня, 10:52

В Минске заявили, что делают всё, чтобы не допустить повторения ошибок лета 1941 года

Хренин: Минск ощущает откровенную попытку втянуть Беларусь в войну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

Белоруссия делает всё, чтобы не допустить повторения ошибок лета 1941 года. Такое заявление сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, комментируя обострение на границе республики с Украиной.

«В этих условиях государством делается все, чтобы сохранить мирное небо над нашей страной, в том числе не допустить повторения ошибок лета 1941-го», — цитирует его пресс-служба МО Белоруссии.

Хренин констатировал, что обстановка у границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер: по ту сторону усиливаются группировки НАТО, «звучат громкие милитаристские заявления политиков». По его словам Минск видит эту «откровенную попытку втянуть Беларусь в войну».

Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов на границе
Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов на границе

Обострение отношений между Украиной и Белоруссией достигло нового уровня на фоне ультимативных заявлений Владимира Зеленского, который потребовал от Минска в течение недели демонтировать ретрансляторы на границе, которые якобы используются для наведения российских беспилотников. Глава МИД России Сергей Лавров назвал угрозы Зеленского хамскими, а в Кремле подчеркнули, что Россия будет вместе с Белоруссией в отражении любых угроз. Заявление Зеленского планировали обсудить президенты РФ и Белоруссии.

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Александра Вишнякова
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