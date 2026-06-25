Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов на границе
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Вопросы о работе ретрансляторов на границе Белоруссии и Украины следует адресовать Минску. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать недавние заявления Владимира Зеленского на этот счёт. Песков подчеркнул, что не располагает информацией по данной теме.
«Работа ретрансляторов — в компетенции соответствующих ведомств, я не имею информации. Вам, наверное, надо вопросы задавать не Зеленскому, а в Минск, и там ответят», — сказал представитель Кремля.
Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы в Белоруссии прекратили работу с 22 июня после его ультиматума, но депутат Дмитрук назвал это выдумкой для пиара. По его словам, Зеленский сам придумал угрозу, чтобы создать видимость победы, а Лукашенко заверил, что Белоруссия защитит граждан, и губернатор Иван Крупко подтвердил контролируемую ситуацию на границе. Власти Белоруссии готовы отразить любую агрессию.
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