Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов на границе

Вопросы о работе ретрансляторов на границе Белоруссии и Украины следует адресовать Минску. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать недавние заявления Владимира Зеленского на этот счёт. Песков подчеркнул, что не располагает информацией по данной теме.

«Работа ретрансляторов — в компетенции соответствующих ведомств, я не имею информации. Вам, наверное, надо вопросы задавать не Зеленскому, а в Минск, и там ответят», — сказал представитель Кремля.