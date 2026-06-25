Гостила у слонов: Что известно о единственной в РФ пациентке с мелиоидозом

Стали известны подробности заражения мелиоидозом жительницы Приморья, вернувшейся из отпуска. Как сообщает Amur Mash, женщина активно путешествовала по Азии и посещала различные экскурсии.

Ухудшение наступило после визита на слоновью ферму. Туристке резко сплохело, потребовалась срочная госпитализация. Три недели она провела в реанимации зарубежной клиники, врачи поставили диагноз «мелиоидоз». После возвращения во Владивосток пациентку незамедлительно поместили в инфекционное отделение. Её состояние медики по-прежнему оценивают как тяжёлое.

Врачи отмечают, что это всего лишь четвёртый зафиксированный случай инфицирования на территории России и первый — в Приморском крае. Заболевание крайне редкое для наших широт.

Напомним, 23 июня Роспотребнадзор зафиксировал на территории страны случай мелиоидоза. Редкую инфекцию выявили у путешественницы, недавно вернувшейся из Таиланда. Сейчас пациентка находится в стационаре, её состояние оценивается как тяжёлое, специалисты держат ситуацию под контролем.

Мелиоидоз, или ложный сап, — это бактериальная инфекция, вызываемая палочкой Burkholderia pseudomallei, обитающей в почве и воде эндемичных регионов, прежде всего Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Заражение происходит через повреждённую кожу, при вдыхании или употреблении загрязнённой воды. Проявления варьируются от локальных кожных абсцессов до тяжелейшей пневмонии с сепсисом и полиорганной недостаточностью, требующей длительного лечения антибиотиками. Летальность при септическом шоке достигает 50 процентов, а из-за способности к аэрозольному распространению возбудитель отнесён к потенциальным агентам биологического оружия.