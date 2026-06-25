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25 июня, 11:25

Парламент Грузии принял закон об уголовной ответственности за фиктивные браки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / posztos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / posztos

Парламент Грузии принял в окончательном чтении пакет законов об уголовной ответственности за фиктивный брак с гражданином страны с целью получения вида на жительство. Поправки вносят в закон «О правовом положении иностранцев».

Факт фиктивного брака будет выявляться на собеседовании с иностранцем, претендующим на ВНЖ. Наказание предусматривает лишение свободы до двух лет либо домашний арест сроком от одного до двух лет, а также выдворение и запрет на въезд от двух до десяти лет.

Если брак признают настоящим, иностранец не получит ВНЖ сразу — сначала вид выдадут на год, затем продлят ещё на два, а постоянное право на проживание появится только через пять лет при условии сохранения брачных отношений.

Граждане, состоящие в фиктивном браке, могут избежать ответственности, если сообщат об этом до 1 октября. Закон также вводит новый тип ВНЖ — для супруга гражданина Грузии, который будет действовать до получения права на постоянное проживание.

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Александра Мышляева
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