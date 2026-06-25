Ирландский журналист Чей Боуз резко прокомментировал скандал вокруг скрытой переписки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными политиками. В своём посте в соцсети он назвал её «некоронованной королевой Брюсселя», оказавшейся под официальным следствием.

По данным журналиста, в закрытый групповой чат входили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий глава британского правительства Кир Стармер.

«Европейский надзорный орган ведёт расследование в отношении Фон дер Ляйен из-за Зеленского и компании. Ребята, некоронованная королева Брюсселя теперь находится под официальным следствием за сокрытие приватного группового чата с Наркофюрером и целым списком европейских тяжеловесов», — написал Боуз.

Он также обратил внимание на позицию Еврокомиссии, которая отказалась раскрывать содержание переписки, сославшись на возможный вред отношениям с третьими странами. Журналист расценил это как попытку скрыть механизмы принятия решений внутри «клуба вечной войны» от общественности.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре нового разбирательства, инициированного европейским омбудсменом Терезой Анжиньо. Основанием для этого расследования послужил отказ Еврокомиссии обнародовать содержание закрытого чата, несмотря на соответствующий запрос со стороны нидерландской организации Follow the Money. В указанной переписке, по данным источника, принимали участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и покидающий свой пост британский премьер Кир Стармер.