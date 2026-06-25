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25 июня, 11:41

Сувенир с Урала: Озеро Тургояк подарило девушке «зуд купальщика» по всему телу

Россиянка заразилась церкариозом после купания в озере Тургояк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SingjaiStocker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SingjaiStocker

Жительница Урала попала в инфекционную больницу после отдыха на Тургояке. Своей историей она поделилась в соцсети, ролик быстро разошёлся, набрав сотни тысяч просмотров.

Сувенир из Тургояка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimova0105

Сразу после плавания девушка заметила на коже обширные покраснения. Медики диагностировали у пострадавшей церкариоз, известный в народе как «зуд купальщика». С подобными жалобами уральцы сталкиваются ежегодно, причём не только на этом водоёме.

Аллерголог-иммунолог Юлия Покалюхина объяснила природу недуга. Раздражение вызывают личинки паразитов, обитающие в крови уток, чаек и некоторых водных млекопитающих. Оказавшись в воде, они ищут нового хозяина и по ошибке внедряются человеку под кожу. После высыхания личинки гибнут, что и провоцирует сильное раздражение.

Первые признаки появляются уже через пару минут после выхода на берег. Спустя десять-пятнадцать часов начинается интенсивный зуд. При этом от человека к человеку инфекция не передаётся.

Специалист советует сразу после купания тщательно обтираться полотенцем, чтобы механически удалить часть паразитов. К поражённым участкам рекомендуется прикладывать холод. Главное правило — ни в коем случае не расчёсывать кожу, иначе можно занести вторичную инфекцию.

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На днях Life.ru рассказывал, что по меньшей мере десять российских туристов заразились лихорадкой денге на Мальдивах. Инфицирование произошло на курорте Иру Фуши в пятизвёздочном отеле, где отдыхающие жаловались на полчища комаров, но персонал уверял, что все меры защиты уже приняты. Первые заболевшие почувствовали слабость и жар ещё на острове, другие — уже в Москве. Анализы подтвердили диагноз, сейчас двое россиян находятся в инфекционной больнице, заболевание протекает тяжело.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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