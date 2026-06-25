Сувенир с Урала: Озеро Тургояк подарило девушке «зуд купальщика» по всему телу

Жительница Урала попала в инфекционную больницу после отдыха на Тургояке. Своей историей она поделилась в соцсети, ролик быстро разошёлся, набрав сотни тысяч просмотров.

Сувенир из Тургояка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimova0105

Сразу после плавания девушка заметила на коже обширные покраснения. Медики диагностировали у пострадавшей церкариоз, известный в народе как «зуд купальщика». С подобными жалобами уральцы сталкиваются ежегодно, причём не только на этом водоёме.

Аллерголог-иммунолог Юлия Покалюхина объяснила природу недуга. Раздражение вызывают личинки паразитов, обитающие в крови уток, чаек и некоторых водных млекопитающих. Оказавшись в воде, они ищут нового хозяина и по ошибке внедряются человеку под кожу. После высыхания личинки гибнут, что и провоцирует сильное раздражение.

Первые признаки появляются уже через пару минут после выхода на берег. Спустя десять-пятнадцать часов начинается интенсивный зуд. При этом от человека к человеку инфекция не передаётся.

Специалист советует сразу после купания тщательно обтираться полотенцем, чтобы механически удалить часть паразитов. К поражённым участкам рекомендуется прикладывать холод. Главное правило — ни в коем случае не расчёсывать кожу, иначе можно занести вторичную инфекцию.

На днях Life.ru рассказывал, что по меньшей мере десять российских туристов заразились лихорадкой денге на Мальдивах. Инфицирование произошло на курорте Иру Фуши в пятизвёздочном отеле, где отдыхающие жаловались на полчища комаров, но персонал уверял, что все меры защиты уже приняты. Первые заболевшие почувствовали слабость и жар ещё на острове, другие — уже в Москве. Анализы подтвердили диагноз, сейчас двое россиян находятся в инфекционной больнице, заболевание протекает тяжело.