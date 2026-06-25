«Калашников» поставит в Индию гражданские квадрокоптеры «Каракурт»

Концерн «Калашников» подписал контракт на поставку гражданских квадрокоптеров «Каракурт» в Индию. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Партия БПЛА будет поставлена индийскому партнёру до конца 2026 года в рамках 10-й выставки India Homeland Security Expo. В концерне также ведутся переговоры об организации лицензионного производства «Каракуртов» в Индии для последующей реализации конечному пользователю. Директор по развитию бизнеса в Индии Максим Караваев отметил, что интерес к аппарату со стороны индийских подразделений полиции очень высок.

«Интерес к «Каракурту» в Индии очень большой в первую очередь со стороны подразделений полиции», — добавил он, уточнив, что дрон прошёл апробацию в зоне СВО и получил положительные отзывы.

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