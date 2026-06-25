Североатлантический альянс заметно увеличивает военное присутствие вблизи Калининграда. О планах по удвоению сил в районе Сувалкского коридора рассказал командующий многонациональным корпусом «Северо-Восток» генерал Дариуш Парыляк, его цитирует РИА «Новости».

По его словам, вскоре вместо одного корпуса там будут действовать два. Формируется дивизия литовских сухопутных войск, а Бундесвер выделяет дополнительное тактическое соединение. Наращивание идёт такими темпами, что командных структур уже хватает для разделения.

Часть полномочий по обороне Латвии и Эстонии на восточном фланге передаётся немецко-голландскому корпусу. В его состав войдут эстонская дивизия, многонациональная Северная дивизия в Латвии, а также подразделения территориальной обороны этих стран. Общая численность военных, по оценке генерала, составляет несколько десятков тысяч и в будущем будет только расти.

В районе Сувалкского перешейка уже размещены польско-немецкая бригада, немецкая вертолётная бригада и инженерное подразделение Бундесвера. Варшава выделила корпусу артиллерийскую бригаду, готовятся к включению дополнительные силы разведки и сапёров.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко назвал нулевыми шансы НАТО на успешный захват Калининграда. Дипломат предупредил, что попытки заблокировать регион обернутся для альянса разгромом, и отметил, что Балтийское море уже стало в площадкой конфронтации.

А западные СМИ утверждают, что США вместе с союзниками начали масштабные логистические манёвры на Балтике, отрабатывая сценарий столкновения с Россией. В ходе учений Baltops, которые шли с 4 по 19 июня, американские инженерные подразделения тренировались оперативно возводить временные базы на побережье. По словам лейтенанта Коди Робертсона, задача состоит в том, чтобы в сжатые сроки создавать инфраструктуру для наращивания военной мощи.