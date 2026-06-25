Власти Башкирии заявили об отсутствии дефицита топлива

В Башкирии не зафиксировано снижения объёмов производства топлива — они находятся на уровне плановых значений, а дефицит на заправках отсутствует. Об этом сообщили в республиканском министерстве промышленности, энергетики и инноваций.

«Объёмы производства топлива в июне не снижены, находятся на уровне ежегодных плановых значений. С учётом текущей ситуации они перераспределяются по всей стране. В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев этот спрос носит ажиотажный характер, что приводит к образованию очередей», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что дефицита на АЗС нет, а цены на топливо у производителей стабильны и находятся на постоянном контроле. Поставки перераспределяются для равномерного обеспечения всех заправок — как на трассах, так и в городах, где расположено более 500 АЗС. Власти не исключают возможных перебоев на малых и независимых заправках, так как производителям выгоднее работать с крупными объёмами.

Ранее в Дагестане ввели временные ограничения на отпуск топлива на АЗС, чтобы снизить ажиотаж и избежать искусственного дефицита. В Минэнерго республики заверили, что доступ к топливу для всех категорий граждан сохранится.