Мерц призвал Россию заморозить линию фронта и начать переговоры
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten
России следует согласиться на заморозку линию фронта и начала переговоров, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, саммит «Большой семёрки» во Франции показал, что поддержка Киева странами Запада останется непоколебимой.
«И сегодня мы посылаем чёткое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта», — заявил Мерц.
Ранее лидеры «европятёрки» сделали совместное заявление о переговорах между Россией и Украиной. Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция призвали к прямому диалогу между Москвой и Киевом при активном участии США и ЕС.
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