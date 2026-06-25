Мерц призвал Россию заморозить линию фронта и начать переговоры

России следует согласиться на заморозку линию фронта и начала переговоров, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, саммит «Большой семёрки» во Франции показал, что поддержка Киева странами Запада останется непоколебимой.

«И сегодня мы посылаем чёткое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта», — заявил Мерц.

Ранее лидеры «европятёрки» сделали совместное заявление о переговорах между Россией и Украиной. Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция призвали к прямому диалогу между Москвой и Киевом при активном участии США и ЕС.