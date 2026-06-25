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25 июня, 12:10

Царёв: Зеленский просит у Запада ракеты для удара по Крымскому мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский просит у Запада ракеты для новой попытки разрушить Крымский мост — и это прячут за громкими словами о мире. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, объясняя, что на самом деле стоит за последними заявлениями главы киевского режима о полуострове.

«Итог очевиден. За 3 года два подрыва, мост был повреждён, но стоит и функционирует. Теперь Зеленский признаёт, что без западных ракет с нужными характеристиками решить задачу по разрушению моста невозможно», — написал Царёв.

Политик также подчеркнул, что даже с новым оружием Киев вряд ли сможет серьёзно повредить мост — он слишком хорошо защищён силами ПВО, заграждениями на воде и конструктивно укреплён. Удары по Крыму, по мнению Царёва, становятся скорее психологической атакой, чем реальной угрозой.

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Недавно Зеленский заявил, что пора заканчивать войну. Но почти сразу выдвинул ультиматум Белоруссии: потребовал убрать военную технику с границы и дал на это неделю. Такой резкий поворот — от мирных слов к угрозам в адрес соседа — вызвал недоумение.

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Наталья Афонина
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