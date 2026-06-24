Недавно Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине пора завершать. Однако сразу же Киев перешёл к ультиматумам в адрес Минска. От властей РБ потребовали убрать военную технику, размещённую вдоль границ, дав на это неделю.

Такой резкий переход от разговоров о мире к давлению на Белоруссию вызвал недоумение. Военный обозреватель Юрий Котенок жёстко раскритиковал Зеленского и указал на противоречие между его заявлениями о завершении конфликта и угрозами в адрес союзника РФ.

По словам эксперта, Зеленский не считается с потерями и продолжает действовать в логике эскалации. Он отметил, что поведение главы киевского режима выглядит как попытка удерживать политическую активность за счёт постоянного напряжения вокруг конфликта.

«Пора заканчивать войну — кто бы сомневался. Но вопрос в деталях. На условиях коллективного Запада, который решил довести дело до стратегического поражения России?» — задал риторический вопрос собеседник «Царьграда».

Напомним, ранее Зеленский потребовал от Белоруссии прекратить поддерживать Россию. Он призвал РБ провести демонтаж ретрансляторов. Ещё одним требованием стало прекращение поставок топлива для РФ. По данным Кремля, Путин и Лукашенко в ближайшее время обсудят угрозы Зеленского.