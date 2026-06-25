Минск откроет украинцам тропки к своим грибным местам

Белорусские власти прорабатывают возможность сезонного упрощённого пропуска граждан Украины в приграничные леса и болота. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете республики.

В ведомстве пояснили, что решение принято по поручению президента Александра Лукашенко. Минск руководствуется принципами дружбы и добрососедства, а также учитывает нужды простых людей. Речь идёт о многолетней традиции посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод.

Белорусские пограничники полностью готовы обеспечивать такой режим. Упрощённый пропуск хотят организовать на территорию республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота» в Столинском районе.

Для пересечения границы по облегчённой процедуре планируется задействовать три пункта: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище». Они находятся на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области.

В ГПК подчеркнули, что это давняя практика, реализуемая с учётом интересов жителей сопредельной стороны. Информация о принятом решении уже направлена украинским властям по дипломатическим каналам.

Такое решение принимается на фоне обостряющейся обстановки на границе Украины и Белоруссии. Об этом заявил постпред России при ОДКБ, добавив что украинские беспилотники практически ежедневно залетают на российскую территорию.