Российская библиотека создаёт закрытое хранилище для деструктивной литературы

Российская государственная библиотека имени Ленина работает над созданием закрытого хранилища для литературы, признанной деструктивной. Об этом сообщила замглавы Минкультуры Жанна Алексеева на Петербургском международном юридическом форуме.

По её словам, речь идёт о книгах, которые были представлены на исторических территориях России и носили деструктивный характер. Она также отметила, что библиотеки страны больше не пополняют фонды произведениями авторов-иноагентов, а использование таких изданий на книжных выставках и просветительских мероприятиях в ведомстве считают недопустимым.

Ранее российская платформа «Литрес» сообщила, что намерена провести проверку в связи с возможной ошибкой при маркировке некоторых произведений классической литературы, в том числе книг Александра Пушкина и Ивана Тургенева. В пресс-службе сервиса пояснили, что изучают данную ситуацию, чтобы исключить вероятность технического сбоя в системе маркировки контента, и что на это потребуется определённое время.