МОК утвердил ски-альпинизм в программе зимней Олимпиады-2030

Международный олимпийский комитет официально включил ски-альпинизм в программу зимних Игр 2030 года. Решение принято на 146-й сессии МОК в Лозанне, сообщает пресс-служба организации в соцсети X.

Данный вид спорта не был гарантированно прописан в списке дисциплин для Олимпиады во Французских Альпах. Теперь этот пробел устранён. Планируется разыграть пять комплектов наград в двух дисциплинах.

Ски-альпинизм объединяет подъём в гору на лыжах, скоростной спуск и элементы альпинизма для преодоления сложных отрезков трассы. Дебют дисциплины состоялся на Играх 2026 года в Италии.

На тех соревнованиях российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призёром в спринте. Он оказался единственным представителем РФ, поднявшимся на олимпийский пьедестал. Теперь у отечественных атлетов появляется новый стимул для подготовки к следующему четырёхлетнему циклу.

Также сегодня МОК внёс изменения в Олимпийскую хартию, закрепив принципы политической нейтральности. Решение принято на сессии в Лозанне, проходящей 24–25 июня. Согласно обновлённым положениям, олимпийское движение обязано сохранять нейтральный статус при любых обстоятельствах, а сам комитет провозглашён структурой, независимой от политического, государственного, культурного, общественного и экономического давления. При этом накануне в комитете заявили, что им потребуется дополнительное время для принятия решения по вопросу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.