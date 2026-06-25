Жителям Подмосковья пообещали тепло и солнце без дождей в последние выходные июня

В Московскую область постепенно возвращается по-летнему тёплая погода. Уже к концу недели воздух прогреется до +25, а осадки станут локальными и непродолжительными. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик Александр Ильин.

В пятницу, 26 июня, ожидается переменная облачность. Ночью — от +7 до +12, местами туман. Днём столбики термометров поднимутся до +18…+23, вечером в некоторых районах возможны кратковременные грозы.

В субботу станет спокойнее. Ночью +6…+11, туман. Днём +18…+23, слабые дожди лишь местами. Самым удачным днём окажется воскресенье: без осадков, температура +20…+25, ночью +9…+14.

Синоптик отметил, что волны жары пока не предвидятся, но температурный фон приблизится к климатической норме. В начале недели изменений не ожидается: в понедельник возможны локальные дожди, во вторник — сухо и до +27.

А ранее Life.ru писал, что в Москву возвращается жара до +30. Жители столицы, Подмосковья и других регионов Центральной России смогут вернуться на пляжи уже в начале следующей недели. Потепление начнётся 28 июня.