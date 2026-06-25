Льготная ипотека сдаёт позиции: какой кредит на жильё станет главным в 2026 году

Рыночная ипотека постепенно возвращается на первое место, тогда как объёмы выдачи семейных кредитов могут сократиться на 7–20%. Такой прогноз представил директор департамента «Домклик» Алексей Лейпи в материале РБК Недвижимость.

По его словам, рынок переживает переходный период. Доля программ с господдержкой снижается из-за изменения условий семейной ипотеки, однако во второй половине 2026 года общие объёмы кредитования должны начать восстанавливаться.

С сентября выдачи ипотеки в Сбербанке могут превысить 270 млрд рублей в месяц. В декабре показатель, как ожидается, достигнет более 330 млрд рублей.

Среди возможных изменений семейной программы рассматриваются зависимость ставки от числа детей или площади жилья, сокращение льготного периода до 15 лет и ограничения для комбинированных кредитов. Итоговые параметры пока не утверждены.

На текущий спрос повлияла и активность заёмщиков в конце прошлого года. В декабре 2025 года россияне оформили в Сбербанке рекордные 503 млрд рублей ипотеки с господдержкой, поскольку многие решили заключить сделки до изменения условий.

Одновременно растёт интерес к обычным банковским программам. С января по май 2026 года объём рыночной ипотеки почти в четыре раза превысил результат аналогичного периода прошлого года.

Восстанавливается и индивидуальное жилищное строительство. В апреле и мае на строительство частных домов выдавали по 17–18 млрд рублей — в полтора-два раза больше, чем годом ранее.

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