Основатель Telegram прилетел в Тбилиси и заселился в Telegraph
SHOT: Дуров остановился в тбилисском отеле, где неделя стоит миллион рублей
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov
Основатель Telegram Павел Дуров прилетел в Тбилиси на финтех-мероприятие и остановился в пятизвёздочном отеле Telegraph в историческом здании бывшей почты на проспекте Руставели. Как сообщает SHOT, бизнесмен арендовал президентские апартаменты, стоимость которых составляет около 113 тысяч рублей за ночь, а общий счёт за недельное проживание может превысить 1 миллион рублей.
Официально цель визита не раскрывается, но в эти дни в Грузии проходит сразу несколько профильных форумов. Одно из них Дуров посетит на выходных, при этом максимальная цена входного билета достигает 5 тысяч долларов.
Накануне предпринимателя заметили на прогулке в парке Мтацминда в сопровождении охраны и друзей. Местные жители также видели его в премиум-ресторанах, в том числе в заведении Paragraph, где ранее бывали Канье Уэст с супругой Бьянкой Цензори. Отмечается, что в поездке Дурова не сопровождает его возлюбленная — стримерша Юлия Вавилова в настоящее время отдыхает на Бали.
Ранее Павел Дуров заявил, что цифровой суверенитет невозможен без собственной мобильной ОС, поскольку приложения на iOS и Android остаются уязвимыми для слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений. Он отметил, что отток специалистов из-за интернет-ограничений мешает созданию российской платформы. Дуров также раскритиковал замену зарубежных сервисов отечественными аналогами при сохранении американской основы, назвав это лишь косметическим изменением, не решающим проблему зависимости.
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