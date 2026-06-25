Основатель Telegram прилетел в Тбилиси и заселился в Telegraph

Основатель Telegram Павел Дуров прилетел в Тбилиси на финтех-мероприятие и остановился в пятизвёздочном отеле Telegraph в историческом здании бывшей почты на проспекте Руставели. Как сообщает SHOT, бизнесмен арендовал президентские апартаменты, стоимость которых составляет около 113 тысяч рублей за ночь, а общий счёт за недельное проживание может превысить 1 миллион рублей.

Официально цель визита не раскрывается, но в эти дни в Грузии проходит сразу несколько профильных форумов. Одно из них Дуров посетит на выходных, при этом максимальная цена входного билета достигает 5 тысяч долларов.

Накануне предпринимателя заметили на прогулке в парке Мтацминда в сопровождении охраны и друзей. Местные жители также видели его в премиум-ресторанах, в том числе в заведении Paragraph, где ранее бывали Канье Уэст с супругой Бьянкой Цензори. Отмечается, что в поездке Дурова не сопровождает его возлюбленная — стримерша Юлия Вавилова в настоящее время отдыхает на Бали.