СК РФ: Зверства ВСУ в Донбассе признаны геноцидом, убиты почти 5000 гражданских

Действия украинских формирований в Донбассе получили правовую оценку как геноцид. Жертвами преступлений стали почти пять тысяч мирных жителей, ещё свыше 13,5 тысячи человек получили ранения, заявил на Петербургском международном юридическом форуме советник председателя Следственного комитета Александр Фёдоров.

По его словам, с 2014 года ведомство возбудило более десяти тысяч уголовных дел. Фигурантами проходят военнослужащие ВСУ, радикалы и представители киевского режима.

Дело о геноциде населения Донбасса уже направлено в суд. Обвинение предъявлено 41 представителю высшего политического и военного командования киевского режима.

Фёдоров также отметил, что атаки ВСУ нанесли серьёзный ущерб экономике, а также культуре и религии ДНР и ЛНР. Свыше 2,3 миллиона мирных жителей были вынуждены оставить свои дома.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что готовит доклад о фактах жестокого обращения ВСУ с мирным населением. Она рассказала о случаях, когда на занятых украинскими военными территориях пытали людей, выжигая раскалённым тризубом клейма и калеча ноги сверлом, а также заковывал допрашиваемых в кандалы. Омбудсмен привела случай женщины, которую избивали инструментом и обливали ледяной водой, после чего пострадавшей пришлось заново учиться ходить. Отдельно была упомянута пыточная в Мариуполе, известная как «библиотека».